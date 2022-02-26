Минобороны Украины: Враг меняет тактику, наступление большими колоннами захлебнулось

Минобороны Украины: Враг меняет тактику, наступление большими колоннами захлебнулось4
- 26.02.2022, 16:09
- 4,630
Оккупанты не ожидали такого отпора и сдаются сами.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска меняют тактику: быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и десант.
Об этом Алексей Резников написал в Facebook:
"Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами.
Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов.
Враг пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.
Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на упреждение".
Министр обороны подчеркнул, что в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам.
Он призвал: "Если вы видите подозрительных лиц, которые устанавливающих маяки, наносят метки, не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации.
Отдельно обращаюсь к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "заработать".
За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно".