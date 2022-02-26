закрыть
26 февраля 2022, суббота, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В еврозоне считают, что отключение РФ от SWIFT – вопрос считанных дней

  • 26.02.2022, 16:12
  • 1,834
В еврозоне считают, что отключение РФ от SWIFT – вопрос считанных дней

Глава центробанка одной из стран поделился инсайдерской информацией.

Глава центробанка одной из стран еврозоны считает, что решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT будет принято в течение нескольких дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"SWIFT - это только вопрос времени, очень короткого времени, нескольких дней", - сказал глава центрального банка, который попросил не называть его имя.

"Этого достаточно? Нет. Нужно ли? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть расходы для обеих сторон, и это будет стоить дорого", - добавил он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, только Венгрия и Германия выступают против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в общении с венгерским коллегой Виктором Орбаном последний заверил, что поддерживает жесткие санкции, включая отключение SWIFT.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь