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СБУ: Оккупанты готовят химатаку в Донецке

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  • 26.02.2022, 16:29
  • 11,126
СБУ: Оккупанты готовят химатаку в Донецке

Боевикам раздают противогазы.

В СБУ заявили, что, по их разведанным, в оккупированном Донецке боевикам и российским военным раздают противогазы, там возможен подрыв промышленных емкостей с химическими веществами, пишет nv.ua.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в диверсии в отношении мирного населения хотят обвинить украинских военных.

«Мы заявляем, что, в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!» — сказано в сообщении.

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