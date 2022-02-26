Германия поддержала отключение России от SWIFT 10 26.02.2022, 16:40

5,966

Это была последняя европейская страна, которая могла заблокировать решение.

Германия поддержит отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает nv.ua.

"Германия будет двигаться дальше по SWIFT", — написал он в Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».