Германия поддержала отключение России от SWIFT

Германия поддержала отключение России от SWIFT10
- 26.02.2022, 16:40
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Это была последняя европейская страна, которая могла заблокировать решение.
Германия поддержит отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает nv.ua.
"Германия будет двигаться дальше по SWIFT", — написал он в Twitter.
Germany will move on SWIFT. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2022