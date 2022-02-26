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Германия поддержала отключение России от SWIFT

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  • 26.02.2022, 16:40
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Германия поддержала отключение России от SWIFT

Это была последняя европейская страна, которая могла заблокировать решение.

Германия поддержит отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает nv.ua.

"Германия будет двигаться дальше по SWIFT", — написал он в Twitter.

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