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Турция закроет российским военным кораблям проход в Черное море

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  • 26.02.2022, 16:48
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Турция закроет российским военным кораблям проход в Черное море

Владимир Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция закроет российским военным кораблям проход в Черное море, передает nv.ua.

В своем Twitter глава государства рассказал об итогах переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и турецкий народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!» — написал он.

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