Турция закроет российским военным кораблям проход в Черное море11
- 26.02.2022, 16:48
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Владимир Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция закроет российским военным кораблям проход в Черное море, передает nv.ua.
В своем Twitter глава государства рассказал об итогах переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и турецкий народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!» — написал он.
Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022