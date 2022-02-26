Белорусы несут цветы к посольству Украины в Минске3
- 26.02.2022, 16:52
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Фотофакт.
Белорусы несут цветы к посольству Украины в Минске.
Об этом написал посол Украины в нашей стране Игорь Кизим:
«Хочу выразить благодарность за солидарность с народом Украины в это время. И за цветы, которые вы приносите в посольство.
Я работал в Лондоне, Париже, Оттаве, где такие действия — обычное дело. Но я восхищаюсь вашей смелостью сделать это здесь, в Минске, где сегодня демонстрация своего негативного отношения к войне, которую Россия ведет против украинского народа, может быть опасна. Спасибо!»