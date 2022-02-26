закрыть
26 февраля 2022, суббота, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы несут цветы к посольству Украины в Минске

3
  • 26.02.2022, 16:52
  • 6,834
Белорусы несут цветы к посольству Украины в Минске

Фотофакт.

Белорусы несут цветы к посольству Украины в Минске.

Об этом написал посол Украины в нашей стране Игорь Кизим:

«Хочу выразить благодарность за солидарность с народом Украины в это время. И за цветы, которые вы приносите в посольство.

Я работал в Лондоне, Париже, Оттаве, где такие действия — обычное дело. Но я восхищаюсь вашей смелостью сделать это здесь, в Минске, где сегодня демонстрация своего негативного отношения к войне, которую Россия ведет против украинского народа, может быть опасна. Спасибо!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь