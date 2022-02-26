Начался процесс по отключению России от SWIFT 4 26.02.2022, 17:03

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Все европейские страны согласились на введение этой санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что начался процесс по отключению России от SWIFT.

«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия – от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины. К принятию решения и внедрению этой санкции», — написал министр.

На данный момент на отключение России от SWIFT получено формальное согласие всех европейских стран.

Решение об отключении России будет принято в течение нескольких дней, сообщает Reuters.

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