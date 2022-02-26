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Почетный консул Беларуси во Львове подал в отставку в знак протеста

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  • 26.02.2022, 17:15
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Почетный консул Беларуси во Львове подал в отставку в знак протеста

Игорь Дротяк занимал должность более 10 лет.

Почетный консул Беларуси во Львове Игорь Дротяк подал в отставку в знак протеста против участия Беларуси в российской агрессии, сообщает «Радыё Свабода».

Игорь Дротяк был почетным консулом Беларуси во Львове более 10 лет. Благодаря ему во Львове открыли Белорусский образовательно-культурный центр с национальной школой, библиотекой, газетой и отделом правовой защиты. После начала российской агрессии в 2014 году Дротяк поддержал инициативу Лукашенко о создании переговорной площадки между Россией и Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе.

Почетный консул не дипломатическая должность. Главная цель его работы — содействие развитию отношений между странами. Почетные консулы не занимаются вопросами гражданства и виз, хотя могут выполнять и некоторые функции «обычных» консулов: организовывать мероприятия, легализовывать документы, помогать попавшим в тяжёлую ситуацию гражданам своей страны.

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