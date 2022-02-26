Российский корабль в Черном море уничтожил свой же самолет 14 26.02.2022, 17:25

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иллюстрационное фото

Об этом сообщили военно-морские силы Украины.

В Черном море российский корабль уничтожил свой военный самолет. Об этом сообщили военно-морские силы Украины, передает zn.ua.

«В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ «дружеским огнем» уничтожил свой военный самолет», – говорится в сообщении.

Украина третий день отражает полномасштабное российское вторжение. Вооруженные силы Украины наносят противнику серьезные потери в живой силе и технике, ломая не корню планы оккупантов на блицкриг.

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