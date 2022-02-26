закрыть
26 февраля 2022, суббота, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский корабль в Черном море уничтожил свой же самолет

14
  • 26.02.2022, 17:25
  • 9,240
Российский корабль в Черном море уничтожил свой же самолет
иллюстрационное фото

Об этом сообщили военно-морские силы Украины.

В Черном море российский корабль уничтожил свой военный самолет. Об этом сообщили военно-морские силы Украины, передает zn.ua.

«В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ «дружеским огнем» уничтожил свой военный самолет», – говорится в сообщении.

Украина третий день отражает полномасштабное российское вторжение. Вооруженные силы Украины наносят противнику серьезные потери в живой силе и технике, ломая не корню планы оккупантов на блицкриг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь