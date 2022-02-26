Российский корабль в Черном море уничтожил свой же самолет

Российский корабль в Черном море уничтожил свой же самолет14
- 26.02.2022, 17:25
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Об этом сообщили военно-морские силы Украины.
В Черном море российский корабль уничтожил свой военный самолет. Об этом сообщили военно-морские силы Украины, передает zn.ua.
«В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ «дружеским огнем» уничтожил свой военный самолет», – говорится в сообщении.
Украина третий день отражает полномасштабное российское вторжение. Вооруженные силы Украины наносят противнику серьезные потери в живой силе и технике, ломая не корню планы оккупантов на блицкриг.