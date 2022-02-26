От Каховки до Павловки: украинские воины сожгли в Херсонской области большую колонну танков

От Каховки до Павловки: украинские воины сожгли в Херсонской области большую колонну танков2
- 26.02.2022, 17:45
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Оккупанты понесли тяжелые потери.
Появилось видео сожженных в своих же танках захватчиков из большой колонны в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в телеграмме и выложил соответствующее видео.
"Сожженные в своих танках российские завоеватели в Херсонской области на левом берегу Днепра – от Каховки до Павловки", – сообщил он.
"Осторожно: на видео много трупов. Земля горит под ногами врага!" – говорится в сообщении.