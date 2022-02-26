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США готовятся нанести удар по $643-миллиардным резервам, накопленным Путиным

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  • 26.02.2022, 17:55
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США готовятся нанести удар по $643-миллиардным резервам, накопленным Путиным

Вашингтон рассматривает возможность санкций против центробанка России.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность санкций против Банка России, центрального банка Российской Федерации. Об этом сообщила вашингтонская корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин в Twitter со ссылкой на источники, пишет liga.net.

"США присматриваются к санкциям против российского центрального банка, этот шаг нанесет удар по большей части $643-миллиардных резервов, накопленных Путином", – сообщила она.

Журналистка добавила, что окончательное решение еще не принято и США хотят принимать свои решения в координации с Евросоюзом, чтобы достичь как можно большего эффекта.

Внесение в "черный список" центрального банка такой крупной экономики, как российская, не имеет прецедентов. Такой шаг может стать "разрушительным" для России и, по словам экономиста Тимоти Эша, приведет к обвалу рубля.

Ранее 26 февраля стало известно, что США внесли в санкционный список президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Перед этим администрация США объявила беспрецедентные санкции против российских государственных банков, многих государственных компаний и американских технологий в Россию.

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