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«Русский, я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве»

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  • Егор Чернев, liga.net
  • 26.02.2022, 18:09
  • 10,096
«Русский, я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве»
Егор Чернев

Бегите!

Напишу на русском языке, чтобы было понятно оккупанту.

Эй, русский, помнишь штурм Грозного в канун 1995-го? Когда покрошили в капусту твою Майкопскую бригаду.

А Афганистан помнишь?

Так вот, это все были цветочки.

Я расскажу, как мы встретим тебя в Киеве.

Мы будем жечь вас в танках, расстреливать из окон, взрывать в подъездах.

Будем гнать, как бешеных псов, отлавливать на чердаках, в парках, в подвалах…

И уничтожать.

Из Киева вы вернетесь не парадным шагом, а в целлофановых пакетах.

И закопают вас не как героев, а как безымянные тела, с крестами без фамилий. И сотрут из своей памяти.

Бегите!

Егор Чернев, нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, liga.net

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