«Скажи паляниця»: как гражданские украинцы говорят с оккупантами РФ и призывают их сдаться
- 26.02.2022, 20:05
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Видеофакт.
Граждане Украины не только не боятся российских оккупантов, но угрожают и шутят над ними, передает «Новое время».
После того, как враг попадал в плен, его ожидал допрос от гражданских украинцев, которые и не думают панькаться с россиянами. Мирные жители предлагают оккупантам сдаться и узнают их позиции. Кто-то проклинает врагов или проверяет знания украинского языка. Также граждане предлагают оккупантам отбуксировать российскую технику обратно за границу.