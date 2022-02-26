«Скажи паляниця»: как гражданские украинцы говорят с оккупантами РФ и призывают их сдаться 26.02.2022, 20:05

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Видеофакт.

Граждане Украины не только не боятся российских оккупантов, но угрожают и шутят над ними, передает «Новое время».

После того, как враг попадал в плен, его ожидал допрос от гражданских украинцев, которые и не думают панькаться с россиянами. Мирные жители предлагают оккупантам сдаться и узнают их позиции. Кто-то проклинает врагов или проверяет знания украинского языка. Также граждане предлагают оккупантам отбуксировать российскую технику обратно за границу.

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