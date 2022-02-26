Церковные колокола отныне могут стать сигналами тревоги в Украине

Церковные колокола отныне могут стать сигналами тревоги в Украине1
- 26.02.2022, 20:49
Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.
По всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.
Об этом сообщает канал Верховной Рады Украины.
Отныне кроме уже привычного для всех гудения сирен, в городах Украины будут звучать и церковные колокола. Так предупредительная система оповещения страны станет эффективнее.
Верховная Рада Украины призывает граждан соблюдать порядок и технику безопасности. Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен:
включить радиоприемник, телевизор и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;
подготовить тревожный чемодан;
подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личную гигиену, запас еды;
провести противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение прочее);
закрыть все окна и форточки;
пройти в укрытие.