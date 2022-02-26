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Зеленский: Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта

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  • 26.02.2022, 21:06
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Зеленский: Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта

Мир увидел – украинцы сильные и могучие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев их храбрость и солидарность сломали сценарий оккупации страны.

Об этом он заявил во время брифинга вечером 26 февраля.

По его словам, неудивительно, что именно у таких людей всегда друзья помощнее, чем враги.

"Наша солидарность друг с другом и храбрость. Мир увидел - украинцы сильные, могучие, украинцы на своей родной земле и никому никогда ее не отдадут. И никогда ее не предадут", - заявил Зеленский.

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