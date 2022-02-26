Зеленский: Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта 7 26.02.2022, 21:06

8,330

Мир увидел – украинцы сильные и могучие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев их храбрость и солидарность сломали сценарий оккупации страны.

Об этом он заявил во время брифинга вечером 26 февраля.

По его словам, неудивительно, что именно у таких людей всегда друзья помощнее, чем враги.

"Наша солидарность друг с другом и храбрость. Мир увидел - украинцы сильные, могучие, украинцы на своей родной земле и никому никогда ее не отдадут. И никогда ее не предадут", - заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».