Российские военные перед Черниговом сливают собственное топливо

Российские военные перед Черниговом сливают собственное топливо10
- 26.02.2022, 21:25
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Никто не хотел умирать.
В Черниговской области Российской оккупанты на подъездах к городу самостоятельно сливают горючее. Их уныние растет.
Об этом пишет пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
«На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъезде к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет почасово!»,- пишет пресс-служба.