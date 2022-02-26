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Российские военные перед Черниговом сливают собственное топливо

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  • 26.02.2022, 21:25
  • 21,322
Российские военные перед Черниговом сливают собственное топливо

Никто не хотел умирать.

В Черниговской области Российской оккупанты на подъездах к городу самостоятельно сливают горючее. Их уныние растет.

Об этом пишет пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъезде к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет почасово!»,- пишет пресс-служба.

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