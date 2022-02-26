Попавших в плен в Украине российских оккупантов узнают их родители 26.02.2022, 21:38

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Фото: AFP

На видео они подтверждают, что попали в плен в Украине.

Украинское издание УНИАН 26 февраля опубликовало видео с пленным 19-летним солдатом Павлом Кравченко из села Новочеремхово Иркутской области. Документы на его имя были опубликованы ранее, на видео, снятом возле подбитой техники в районе украинского города Ахтырка.

Редакции Сибирь.Реалии удалось поговорить с родными еще одного военного из 11 десантно-штурмовой бригады Улан-Удэ Амгалана Алсуева – его сестра предполагает, что он попал в плен, как еще двое военных из этой же бригады, Вадим Михоев и Натан Касаткин. Видео с ними 25 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал на своей странице в фейсбуке, сообщив, что оба являются пленными.

На видео от 26 февраля солдат из Иркутской области сообщает, что его зовут Кравченко Павел Тимофеевич, он 2002 года рождения, служит механиком-водителем, и называет адрес своих родителей в селе Новочеремхово. В администрации села, по единственному телефону, указанному на сайте, редакции ответили, что к ним уже обратился отец солдата Тимофей Кравченко по поводу "его пропажи". Подтвердить, что Павел Кравченко служит в армии и сейчас находится в Украине, в администрации отказались. Отец солдата Тимофей Кравченко на вопросы в соцсети не ответил.

На видео со страницы Залужного военные называют свои фамилии - гвардии капитан Вадим Михоев и ефрейтор Натан Касаткин из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Улан-Удэ (Бурятия). На вопрос украинского военного, какую они получили задачу, Михоев ответил, что они участвовали в учениях в Крыму. Залужный прокомментировал, что оба военных сами сдались в плен.

"Отрабатывали оттягивание раненых и всякие такие моменты по команде, которую нам доносили", - говорит на видео военный, представившийся как Михоев. По его словам, десант загрузили "в поле" в Крыму, но они не знали, куда летят, думали, что участвуют в учениях. "[После высадки в Украине] еще часа четыре не понимали, где мы", - говорит на видео военный, представившийся как Касаткин.

Четверо друзей со страницы полного тезки Натана Касаткина подтвердили, что на видео он, но многие из них не знали, что он стал военным. "Он вырос в Чите, уже позже переехал в Бурятию. Здесь у него осталась сестра. Добрый, отзывчивый, совсем не агрессивный, я удивлен что он военным стал. Увлекался футболом, мы вместе играли", - рассказал Вячеслав Галсанов из Забайкалья.

Позже в редакцию обратилась сестра одного из военнослужащих 11 десантно-штурмовой бригады. Она сообщила, что ее брат Амгалан Алсуев во вчерашнего дня не выходит на связь, она боится, что он тоже попал в плен. "Он ехал на учения в Белоруссию. Как они оказались в Украине – я не понимаю", - сообщила Селмэг Алсуева.

Позже семья еще одного военнослужащего 11 десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ сообщила о том, что он вышел на связь 26 февраля вечером и подтвердил, что Касаткин и Михоев, а также еще несколько военных бригады попали в плен, но остальные - на свободе. "Амгалан неподалеку и мы с ним еще не там [не в плену]", - написал он.

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