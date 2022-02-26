В Луганской области уничтожены 2 российских танка, БМП, захвачены 3 противотанковые пушки 1 26.02.2022, 22:11

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Российские оккупанты продолжают нести потери на Донбассе в вооружении и живой силе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В частности, в Луганской области украинские военнослужащие уничтожили 2 российских танка, боевую машину пехоты, примерно взвод оккупантов и захватили 3 противотанковых пушки МТ-12", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Донецком операционном районе продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам.

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