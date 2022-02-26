Украина отказалась возобновлять соединение с энергосетями РФ и Беларуси 4 26.02.2022, 22:30

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Соответствующий указ подписал министр энергетики Украины.

Минэнерго Украины отказалось от присоединения к энергосетям России и Беларуси после завершения работы в изолированном режиме. Соответствующий указ подписал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно.

"Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран», – написал он.

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