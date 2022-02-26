Советник главы МВД Украины предложил владельцам рекламных щитов поучаствовать в психологической войне 4 26.02.2022, 22:47

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Такую «рекламу» не нужно ни с кем согласовывать.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил владельцам различных рекламных щитов принять участие в психологической войне против России.

С таким предложением он выступил в своем Telegram-канале.

«Расскажу Вам что такое психологическая война! Обращаюсь ко всем владельцам наружной рекламы Украины! Сделайте Ваш вклад в нашу общую победу над врагом! Каждый самостоятельно и за свой счёт размещает на своём носителе рекламы лозунги типа — «Россия, иди на х*й», или помягче типа «Оккупанты — вон из Украины», — пишет он.

Он отметил, что такую «рекламу» не нужно ни с кем согласовывать, и что «никакой другой рекламы быть не должно».

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