Кличко доложил о ситуации в Киеве по состоянию на вечер 26.02.2022, 22:54

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Украинцы готовятся к ночной защите Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об основных событиях дня, количестве погибших и пострадавших в результате агрессии России.

Сводка опубликована на его странице в Telegram.

По словам Кличко, враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы.

Диверсантов обезвреживают военные, правоохранители и тероборона.

Россия обстреливает жилые кварталы в столице.

"Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас. ... В Киеве, с начала атаки на столицу, погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов теробороны. Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности 3 ребенка", - отметил Кличко.

По словам Кличко, ночь будет тоже сложной.

"Войска все равно рвутся в Киев", - подчеркнул он.

Также мэр напомнил, что утром в жилой дом на ул. Лобановского (район Жулян) попала ракета, разрушено 4 этажа (17 - 21).

С 17 часов субботы до 08 часов понедельника объявлен комендантский час. Передвигаться могут только лица со спецпропусками (исключение - движение к укрытию в случае объявления воздушной тревоги).

Все объекты критической инфраструктуры города работают. В то же время общественный транспорт не работает, метро - тоже (в режиме укрытия).

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