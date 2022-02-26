Глава Рады БНР призвала белорусов встать на защиту страны и поддержала Украину 26.02.2022, 23:29

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Пусть наша боевая «Погоня» ведет нас вперед, и пусть реет над нами наш святой Бело-красно-белый флаг!

Глава Рады БНР Ивонка Сурвилла записала обращение, в котором поддержала Украину и призвала белорусов объединяться.

«Российские танки мчатся по белорусской земле, чтобы атаковать Украину, а наши только что ошарашенные люди молчат!» — говорит Ивонка Сурвила. - А мир думает, что узурпатор продал земли Беларуси российскому агрессору с согласия белорусского народа. Но мы знаем, что это неправда. Сам белорусский народ находится в плену у тирана, который рассчитывает исключительно на поддержку Путина».

«Когда два года назад белорусский народ встал, чтобы исправить ошибку, допущенную в 1994 году, на улицах Минска появилась бронетехника, очень похожая на ту, что сейчас штурмует украинские города. А Путин поддержал издевательство Лукашенко над своим народом», — заявил председатель Рады БНР.

Сурвила призвал белорусов объединиться перед угрозой потери независимости: «Какие бы политические, партийные, мировоззренческие, религиозные различия у нас ни были, если мы любим свою Родину, у нас не должно быть препятствий для объединения ради ее спасения».

«Это касается и тех, кто живет в Беларуси под гнетом тиранов, и тех, кто был вынужден покинуть родину и влился в белорусскую диаспору.

И я, как председатель Рады БНР, десятилетиями объединявший диаспору в борьбе за свободную демократическую Беларусь, обращаюсь ко всем белорусам: давайте вместе добьемся светлого будущего для нашей страны!

Теперь, когда украинский народ проливает кровь за право жить свободно и независимо, право на демократическое правовое государство, мы полностью поддерживаем его в этом стремлении.

Пусть наша боевая «Погоня» ведет нас вперед, и пусть реет над нами наш святой Бело-красно-белый флаг!

Слава Украине! Жыве Беларусь!»