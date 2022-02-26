Левандовский «капитанил» за «Баварию» в желто-синей повязке 26.02.2022, 23:46

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Польский футболист поддержал Украину и решительно осудил агрессию РФ.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовский "не может делать вид, будто ничего не происходит".

В 24-м туре Бундеслиги мюнхенская "Бавария" играла против "Айнтрахта" (Франкфурт), передает unian.net.

Польский бомбардир "Баварии" и один из лучших футболистов мира Роберт Левандовский был в капитанской повязке желто-синего цвета - как флаг Украины. Нападающий решительно осудил российскую агрессию.

К тому же перед стартом матча состоялась акция в поддержку Украины. "Прекрати это, Путин", - было написано на табло стадиона.

Напомним, что сборная Польши по футболу отказалась играть против России и готова принять даже техническое поражение.

"Как спортсмен, я не могу делать вид, будто ничего не происходит", - написал Левандовски в соцсетях после матча.

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