Байден: Есть два варианта наказать РФ
- 26.02.2022, 23:53
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США пока выбирают первый вариант.
Президент США Джо Байден считает санкции единственным способом наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная Третью мировую войну.
Об этом он сказал в интервью Байдена Брайану Тайлеру Коэну, пишет CNN.
«У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второй: убедиться, что страна, которая действует вопреки международному праву, заплатит за это».
Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе за свое вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.
«Он (Путин – ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал», — сказал Байден.