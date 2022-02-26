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Байден: Есть два варианта наказать РФ

  • 26.02.2022, 23:53
  • 2,022
Байден: Есть два варианта наказать РФ

США пока выбирают первый вариант.

Президент США Джо Байден считает санкции единственным способом наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная Третью мировую войну.

Об этом он сказал в интервью Байдена Брайану Тайлеру Коэну, пишет CNN.

«У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второй: убедиться, что страна, которая действует вопреки международному праву, заплатит за это».

Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе за свое вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

«Он (Путин – ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал», — сказал Байден.

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