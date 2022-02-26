Байден: Есть два варианта наказать РФ 26.02.2022, 23:53

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США пока выбирают первый вариант.

Президент США Джо Байден считает санкции единственным способом наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная Третью мировую войну.

Об этом он сказал в интервью Байдена Брайану Тайлеру Коэну, пишет CNN.

«У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второй: убедиться, что страна, которая действует вопреки международному праву, заплатит за это».

Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе за свое вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

«Он (Путин – ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал», — сказал Байден.

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