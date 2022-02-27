Украинские ПВО сбили еще один Ил-76 с российским десантом 27.02.2022, 0:31

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Также противник потерял 11 вертолетов.

Сегодня, 26 февраля, на третий день войны России против Украины противовоздушная оборона сбила еще один Ил-76 с российским десантом. Также противник потерял 11 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что сегодня российские войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом.

"Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Байрактар ТВ-2", который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

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