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Российские банки отключают от SWIFT

  • 27.02.2022, 1:45
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Российские банки отключают от SWIFT

ЕС ввел новые санкции против РФ.

Отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и затягивание ремней российским олигархам в Европе - это ответ Европейского Союза на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно дальнейших мер реагирования ЕС на российскую агрессию.

Какие санкции на Россию наложила Европа

По словам Урсулы фон дер Ляйен, все ниже перечисленные ограничения "помешают Путину финансировать свою военную машину".

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить отключение некоторых российских банков от системы SWIFT", - сказала политик.

Это остановит работу российских финансовых учреждений во всем мире и фактически заблокирует экспорт и импорт РФ.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит его транзакции и лишит ЦБ возможности ликвидировать свои активы", - сказала она.

Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия будет активно работать над тем, чтобы "запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на европейских рынках".

"Путин хотел уничтожить Украину. Но то, что он делает, по сути, разрушает будущее собственной страны", - резюмировала президент Европейской комиссии.

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