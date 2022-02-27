Названы общие потери российских оккупантов в Украине
- 27.02.2022, 1:53
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РФ понесла большие потери и в живой силе и технике.
Россия в войне против Украины за неполные трое суток понесла очень большие потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Так, военные ВСУ и силы теробороны дают отпор российским войскам на всех направлениях, начиная с момента нападения утром 24 февраля. Сбиваются вражеские самолеты и вертолеты, подбиваются и захватываются танки и артиллерия, гибнут и попадают в плен солдаты агрессора.
Согласно оперативным данным о потерях российской армии в Украине 26 февраля 2022 года, оккупанты потеряли:
Самолеты - 14 штук
Вертолеты - 8 штук
Танки - 102 штуки
ББМ - 536 штук
Пушки - 15 штук
БУК - 1 штука
Погибших - 3500 человек
Пленных - 200 человек