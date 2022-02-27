Украинские военные уничтожили элитное подразделение «кадыровцев» и комполка Тушаева
- 27.02.2022, 2:28
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Ликвидацию командира Тушаева военным подтвердил взятый в плен боец полка.
В районе Гостомеля Киевской области украинские военные разгромили колонну 141 моторизованного полка Росгврадии Чечни и ликвидировали его командира Магомеда Тушаева, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Ликвидацию Тушаева военным подтвердил взятый в плен боец полка.
«С оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение «Альфа»», - уточнили в оборонном ведомстве.
В Чечне подразделение считает сверхэлитным.