Украинские военные уничтожили элитное подразделение «кадыровцев» и комполка Тушаева 27.02.2022, 2:28

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Ликвидацию командира Тушаева военным подтвердил взятый в плен боец полка.

В районе Гостомеля Киевской области украинские военные разгромили колонну 141 моторизованного полка Росгврадии Чечни и ликвидировали его командира Магомеда Тушаева, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Ликвидацию Тушаева военным подтвердил взятый в плен боец полка.

«С оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение «Альфа»», - уточнили в оборонном ведомстве.

В Чечне подразделение считает сверхэлитным.

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