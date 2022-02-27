НАТО усиливает поддержку Украины 27.02.2022, 2:49

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Альянс предоставит Украине вооружение и финансы.

Союзники НАТО усиливают поддержку Украины.

Об этом говорится в Facebook Альянса.

В рамках сотрудничества Украина получит пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанкового оборудования. Некоторую помощь уже прислали, а некоторую еще согласовывают.

В частности, Италия готовит финансовую поддержку, а Испания гуманитарную помощь. В то же время Турция углубляет оборонные связи с украинскими партнерами.

"НАТО уже много лет оказывает поддержку, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и призывать других сделать то же самое", - говорится в заявлении.

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