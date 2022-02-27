НАТО усиливает поддержку Украины
- 27.02.2022, 2:49
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Альянс предоставит Украине вооружение и финансы.
Союзники НАТО усиливают поддержку Украины.
Об этом говорится в Facebook Альянса.
В рамках сотрудничества Украина получит пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанкового оборудования. Некоторую помощь уже прислали, а некоторую еще согласовывают.
В частности, Италия готовит финансовую поддержку, а Испания гуманитарную помощь. В то же время Турция углубляет оборонные связи с украинскими партнерами.
"НАТО уже много лет оказывает поддержку, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и призывать других сделать то же самое", - говорится в заявлении.