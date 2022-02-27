Российские оккупанты нанесли удар ракетами по Василькову 27.02.2022, 3:01

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Горит нефтебаза.

Российские захватчики ударили по нефтебазе в Василькове Киевской области. Пожар продолжается, передает unian.net.

Очевидцы опубликовали в сети кадры с места происшествия. Очевидно, масштабы возгорания глобальны.

Потом мэр города Наталья Баласинович подтвердила, что оккупанты атаковали нефтебазу.

"Уважаемая Васильковская община! Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сказала мэр Василькова Наталья Баласинович.

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