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Обновлена вечерняя информация от ВСУ по поводу российского вторжения

  • 27.02.2022, 3:15
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Обновлена вечерняя информация от ВСУ по поводу российского вторжения

Ситуация под контролем защитников Украины.

Обновленная информация от Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госспецсвязи.

🔻 В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

🔻В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

🔻 В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.

🔻 В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. Сообщается, что в результате обстрелов погибли 6 человек.

🔻 В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.

🔻 В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Ведутся ожесточенные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.

🔻 В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.

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