Российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала $10 тысяч украинской армии 27.02.2022, 4:22

Лия Ахеджакова

Она призвала Путина вывести войска РФ с территории Украины.

«Я поддержала армию Украины переводом в $10000 и призываю вас сделать то же самое!» — сообщила Лия Ахеджакова в Instagram.

«У меня все в груди сжимается от осознания, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось», — написала народная артистка России.

«Все обязательно будет хорошо», — добавила она.

В России проходят масштабные антивоенные акции. Многие известные россияне выступили с антивоенными призывами.

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