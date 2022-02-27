Под Васильковом продолжается бой за аэропорт 27.02.2022, 5:27

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Спасатели не могут приступить к тушению пожара на нефтебазе.

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил, что под Васильковом Киевской области продолжается бой за аэропорт, поэтому в ГСЧС пока не могут приступить к тушению пожара на нефтебазе в селе Крячки, передает «Новое время».

«В настоящее время удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в один из десяти резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие, в таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы не допустить этого», — написал он в Facebook.

Ночью 27 февраля по Василькову в Киевской области нанесли ракетный удар, в результате чего начался пожар на нефтебазе KLO. Эту информацию подтвердила мэр города Наталья Баласинович.

В Госспецсвязи посоветовали закрывать окна, поскольку «дым и вредные вещества от пожара могут уйти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление».

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