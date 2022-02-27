Макрон назвал Лукашенко соучастником Путина в войне против Украины 27.02.2022, 5:56

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции потребовал от диктатора убрать войска РФ из Беларуси.

В субботу, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал у Александра Лукашенко принять меры к «скорейшему выводу российских войск со своей земли», которые вторглись в Украину.

Об этом сообщает bfmTV.

Глава Франции осудил серьезность возможного решения разрешить России разместить ядерное оружие на белорусской земле.

Макрон призвал Лукашенко потребовать скорейшего вывода российских войск со своей территории, поскольку это ведет к односторонней и несправедливой войне, и подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом с целью проведения гуманитарных операций для помощи народу Украины.

«Макрон подчеркнул, что братство белорусского и украинского народов должно заставить Беларусь отказаться от роли вассала и фактического соучастника России в войне против Украины», – говорится в сообщении пресс-службы французского президента.

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