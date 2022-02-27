Минобороны РФ пугает своих военных удивительным украинским «видом транспорта»
- 27.02.2022, 6:43
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Минобороны российских оккупантов рассказало о страшных «бандеромобилях».
Министерство обороны страны-агрессора пугает своих граждан и оккупантов страшными «бандеромобилями».
Об этом «виде транспорта» рассказал главный спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Цензор.НЕТ. Видео его выступления опубликовано в соцсетях.
«Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», имеющие повышенную проходимость и оснащенные крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами», - сказал он.