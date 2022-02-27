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Опейкин – белорусским спортсменам: С понедельника можете идти переучиваться на кассиров в «Евроопте»

  • 27.02.2022, 6:55
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Опейкин – белорусским спортсменам: С понедельника можете идти переучиваться на кассиров в «Евроопте»
Александр Опейкин

В такси не идите, у населения скоро не будет денег на нем ездить.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин обратился к белорусским спортсменам после того, как все больше международных федераций не допускает атлетов из Беларуси и России к соревнованиям из-за российской агрессии в Украине при участии Беларуси, передает «Трибуна».

«Я рад, что в эти дни круг моих друзей стал еще чище. А обосрыши из спорта пусть и дальше таскают свои рабские цепи.

Мое обращение к белорусским спортсменам: с понедельника можете идти переучиваться на кассиров в «Евроопте» и водителей маршруток. В такси не идите, у населения скоро не будет денег на нем ездить», – написал Опейкин в своем Telegram-канале.

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, ряд правозащитных спортивных организаций и европейских НОКов обратятся в МОК с призывом о полном отстранении Беларуси и России от соревнований.

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