Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины 27.02.2022, 7:18

Музыкантам аплодировали стоя.

Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом 26 февраля, все слушатели встали и аплодировали.

Видео опубликовал в Twitter журналист The Telegraph Дэвид Ноулз.

Мировое сообщество поддерживает Украину на фоне полномасштабной агрессии России и присоединяется к давлению на страну-агрессора. В разных городах мира проходят акции протеста, памятники архитектуры подсвечивают цветами украинского флага, а знаменитости обращаются к Украине со словами поддержки.

Didn’t realise so much of the video was applause, here’s more of the anthem pic.twitter.com/c6rRlZ8tzk — David Knowles (@djknowles22) February 26, 2022

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