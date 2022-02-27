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Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины

  • 27.02.2022, 7:18
Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины

Музыкантам аплодировали стоя.

Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом 26 февраля, все слушатели встали и аплодировали.

Видео опубликовал в Twitter журналист The Telegraph Дэвид Ноулз.

Мировое сообщество поддерживает Украину на фоне полномасштабной агрессии России и присоединяется к давлению на страну-агрессора. В разных городах мира проходят акции протеста, памятники архитектуры подсвечивают цветами украинского флага, а знаменитости обращаются к Украине со словами поддержки.

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