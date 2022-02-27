Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины
- 27.02.2022, 7:18
Музыкантам аплодировали стоя.
Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом 26 февраля, все слушатели встали и аплодировали.
Видео опубликовал в Twitter журналист The Telegraph Дэвид Ноулз.
Мировое сообщество поддерживает Украину на фоне полномасштабной агрессии России и присоединяется к давлению на страну-агрессора. В разных городах мира проходят акции протеста, памятники архитектуры подсвечивают цветами украинского флага, а знаменитости обращаются к Украине со словами поддержки.
Didn’t realise so much of the video was applause, here’s more of the anthem pic.twitter.com/c6rRlZ8tzk— David Knowles (@djknowles22) February 26, 2022