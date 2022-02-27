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Хакеры Anonymous положили правительственный сайт Чечни

  • 27.02.2022, 8:01
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Хакеры Anonymous положили правительственный сайт Чечни

Кибервойна против страны-агрессора набирает обороты.

Группа хакеров Anonymous сообщила, что сломала правительственный сайт Чечни, передает nv.ua.

«Anonymous уничтожили сайт Чеченской Республики», — написали хакеры в Twitter.

По данным на 6:15, сайт http://chechnya.gov.ru/ не работал.

Ранее Anonymous опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину с прямым объявлением кибервойны.

«Ни один скелет в шкафу не останется нетронутым. Мы требуем от вас восстановить права украинского народа. И уйти в отставку», — сказали хакеры в видеообращении.

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