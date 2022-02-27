Белый дом: В ближайшие дни российские банки отключат от SWIFT 27.02.2022, 8:05

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Войну России против Украины мировые лидеры хотят превратить в стратегическое поражение Путина.

Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕК в ближайшие дни отключат Российскую Федерацию от международной банковской системы платежей SWIFT.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов осуждаем выбор Путина в пользу войны и нападения на суверенную нацию и народ Украины", - отмечается в документе.

Мировые лидеры выступают на стороне украинского правительства и украинского народа в их героических усилиях по противодействию российскому вторжению.

"Война России является нападением на фундаментальные международные правила и нормы, которые преобладают со времени Второй мировой войны, которые мы настроены защищать. Мы привлечем Россию к ответственности и коллективно обеспечим, чтобы эта война была стратегическим поражением Путина", - отмечается в заявлении.

Мировые лидеры отметили, что одновременно с дипломатическими усилиями и коллективной работой над защитой собственных границ и оказанием помощи украинскому правительству и народу в его борьбе также вместе с другими союзниками и партнерами во всем мире применили серьезные меры против ключевых российских институтов и банков, против "архитекторов этой войны", в частности, против президента РФ Владимира Путина.

"Поскольку российские силы развязали нападение на Киев и другие украинские города, мы решительно продолжим вводить цену для России, которая еще больше изолирует ее от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим эти мероприятия в ближайшие дни. В частности, мы обязуемся, во-первых, обеспечить изъятие отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это гарантирует, что эти банки будут отключены от международной финансовой системы и повредит их способности действовать во всем мире", - отмечается в заявлении.

По информации народного депутата Галины Янченко (фракция "Слуга народа"), следующий пакет санкций против России, в том числе и отключение от SWIFT, будет обсужден завтра на заседании министров внутренних дел Совета Европейского Союза.

"По моей информации, завтра на заседании Совета министров внутренних дел ЕС будет обсуждена следующая порция санкций против России: приостановка выдачи виз всем гражданам России; закрытие всего воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний; отрезание России от глобальной системы межбанковских платежей SWIFT; приостановление членства России в международных организациях", - заявила нардеп.

Новые санкции против России: что известно

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное число российских банков будет устранено из SWIFT. Это прекратит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы. И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила президент ЕК.

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