В Киеве рашистские диверсанты расстреляли машину семьи с тремя детьми 27.02.2022, 8:15

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Путинцы убили девочку-четвероклассницу и ее родителей.

В Киеве 26 февраля ДРГ оккупантов расстреляла машину, в которой находилась семья с тремя детьми.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на мать одноклассника погибшей девочки.

Инцидент произошел на улице Олены Телиги. В результате обстрела погибла четвероклассница Полина и ее родители. Других детей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По словам женщины, сестра Полины находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №17 с серьезным пулевым ранением. Брат погибшего ребенка находится в Охматдете.

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