Российская армия в Украине остановлена: бои продолжаются там, где начались 27.02.2022, 8:20

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Украинские герои сорвали стратегические планы Кремля.

Российская армия не смогла продвинуться дальше. После трех дней войны России против Украины бои идут там, где они начинались.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире канала Рада, передает nv.ua.

«Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины. Это везде идут бои, которые были три дня назад — на том же месте. Единственное, что происходит, потому что одна из ключевых целей России – это устранение политического руководства Украины, что можно сделать в Киеве. Потому что украинское руководство находится в Киеве, оно никуда не уехало и не будет ехать», — сказал он.

В частности это Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Сумы, Чернигов, Житомир.

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