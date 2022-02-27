Украинские бойцы отобрали оружие у группы диверсантов в Одесской области
- 27.02.2022, 8:26
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Россияне обратились в бегство после перестрелки.
В Одесской области пограничники, полицейские и терроборона задержали микроавтобус российских диверсантов, сообщили в Госпогранслужбе.
Когда их пытались проверить – из соседнего автомобиля начали стрелять по украинским силовикам. Есть раненые.
Они открыли ответный огонь, после чего внедорожник начал убегать.
В микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку.
Один из диверсантов был задержан. Остальных ищут.