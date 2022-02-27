Украинские бойцы отобрали оружие у группы диверсантов в Одесской области 27.02.2022, 8:26

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Россияне обратились в бегство после перестрелки.

В Одесской области пограничники, полицейские и терроборона задержали микроавтобус российских диверсантов, сообщили в Госпогранслужбе.

Когда их пытались проверить – из соседнего автомобиля начали стрелять по украинским силовикам. Есть раненые.

Они открыли ответный огонь, после чего внедорожник начал убегать.

В микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку.

Один из диверсантов был задержан. Остальных ищут.

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