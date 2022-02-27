Министр обороны Украины: Где все те, кто обещал за два часа захватить Киев? 27.02.2022, 8:34

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Алексей Резников

Темнота отступит, рассвет близко.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как украинская армия дает отпор оккупантам уже 72 часа.

Его заявление опубликовано в Facebook.

"Три дня, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я лишь слышу, как они оправдываются. Зато я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто выполняет свой долг.

Я вижу тысячи и тысячи граждан, которые взяли в руки оружие, стали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое государство. Вас видят все, весь мир! Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы", - написал Резников.

Он отметил, что многие в мире наконец-то побороли свой страх и решились бросить вызов Кремлю.

"С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной. Темнота отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!" - отметь министр.

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