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Министр обороны Украины: Где все те, кто обещал за два часа захватить Киев?

  • 27.02.2022, 8:34
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Министр обороны Украины: Где все те, кто обещал за два часа захватить Киев?
Алексей Резников

Темнота отступит, рассвет близко.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как украинская армия дает отпор оккупантам уже 72 часа.

Его заявление опубликовано в Facebook.

"Три дня, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я лишь слышу, как они оправдываются. Зато я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто выполняет свой долг.

Я вижу тысячи и тысячи граждан, которые взяли в руки оружие, стали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое государство. Вас видят все, весь мир! Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы", - написал Резников.

Он отметил, что многие в мире наконец-то побороли свой страх и решились бросить вызов Кремлю.

"С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной. Темнота отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!" - отметь министр.

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