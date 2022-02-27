Украина закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью 27.02.2022, 8:50

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У белорусов остается возможность выехать через сопредельные с Украиной страны.

Правительство Украины временно приостановило работу пунктов пропуска через границу с Беларусью. Также закрыты пункты пропуска на границе с Россией. Об этом на брифинге вечером 26 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать на Украину спокойно и беспрепятственно», — сказал он.

Белорусская сторона эту информацию пока никак не прокомментировала.

Напомним, что в субботу белорусы могли покинуть Украину только через пункт пропуска «Новая Рудня». У белорусов остается возможность вернуться домой через сопредельные с Украиной страны, в частности Польшу и Словакию — но стоит учитывать огромные очереди на границах. Время ожидания пересечения границы составляет на данный момент около двух суток.

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