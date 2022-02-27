В Харькове начались уличные бои
- 27.02.2022, 8:53
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Бойцы ВСУ уничтожают технику врага.
В Харьков заехала техника оккупантов. Идут уличные бои. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. Об этом также сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает liga.net.
"Совершился прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и в центральную часть города", – пишет Геращенко.
Техника оккупантов попала в город с района Алексеевки.
Уже есть информация о первых потерях оккупантов.
Геращенко пишет, что идут бои на Алексеевке в Центре и в районе Гидропарка.
ВСУ можно помочь коктейлями Молотова.