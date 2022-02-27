Глава Харьковской ОГА: Идет ликвидация вражеских военных групп 5 27.02.2022, 9:19

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Первые российские машины уже уничтожены.

Первые две российские машины в Харькове уже обезврежены, сообщил журналистам глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает gordonua.com.

"Единичные легкие боевые машины противника пытались продвинуться вперед. Они блокированы, идет бой на их уничтожение, первые две уже обезврежены. Идет ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях.

Вооруженные Силы Украины уничтожают врага! Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь по транспорту!" – сообщил глава области.

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