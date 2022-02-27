закрыть
27 февраля 2022, воскресенье, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Харьковской ОГА: Идет ликвидация вражеских военных групп

5
  • 27.02.2022, 9:19
  • 8,878
Глава Харьковской ОГА: Идет ликвидация вражеских военных групп

Первые российские машины уже уничтожены.

Первые две российские машины в Харькове уже обезврежены, сообщил журналистам глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает gordonua.com.

"Единичные легкие боевые машины противника пытались продвинуться вперед. Они блокированы, идет бой на их уничтожение, первые две уже обезврежены. Идет ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях.

Вооруженные Силы Украины уничтожают врага! Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь по транспорту!" – сообщил глава области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь