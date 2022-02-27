Украинские военные ликвидировали сына замминистра внутренних дел Ингушетии 27.02.2022, 9:25

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О гибели оккупанта впервые официально сообщили в РФ.

Российские власти впервые публично признали гибель военного в конфликте в Украине. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о смерти армейского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он проходил службу в воздушно-десантных войсках, пишет svoboda.org.

Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова в инстаграме в субботу 26 января. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Гаджимагомедов — сын заместителя министра внутренних дел Ингушетии Энгельса Гаджимагомедова, — сообщает издание "Агентство". Судя по фотографии, размещённой на странице Меликова, погибший был старшим лейтенантом ВДВ. "Агентство" пишет, что он служил в 247-м гвардейского десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку.

Точное место гибели Гаджимагомедова не раскрывается.

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