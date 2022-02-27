Антон Геращенко: Морги Крыма переполнены трупами российских солдат 27.02.2022, 9:35

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Антон Геращенко

Часть «груза 200» уже движется прямо в Симферополь.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил об огромных потерях российских оккупантов:

— Проверенная информация из Крыма.

Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки.

Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь.

Крымчане приветствовали начало войны с Украиной, поскольку думали, что суть заключается в обеспечении подачи воды в Крым и сухопутного коридора через Мелитополь и Мариуполь.

Однако после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения они в шоке мягко говоря.

В связи с нехваткой "пушечного мяса" вчера срочникам - крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину.

Родители призывают детей делать все вплоть до членовредительства дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения дабы сберечь своих кровинок.

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