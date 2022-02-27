Хакеры Anonymous сломали частоту переговоров оккупантов: теперь на ней звучит гимн Украины
- 27.02.2022, 9:43
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Российские военные не могут координировать свои действия.
Хакеры Anonymous продолжают мешать российским оккупантам. Теперь они сломали частоту, на которой вели переговоры захватчики, и запустили на ней мелодию гимна Украины, сообщает obozrevatel.com.
Часть записи с этой частоты хакеры опубликовали в Twitter. Гимн заиграл как раз в тот момент, когда оккупанты говорили о "засаде".
"Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться", – сказано в сообщении.
Раньше хакеры также устраивали помехи на частотах российских солдат, чтобы мешать им передавать сообщения. Часть разговоров была перехвачена.
Russian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.— Anon 🏴 (@DeepNetAnon) February 26, 2022
They cannot coordinate if they cannot communicate.#Anonymous #SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/6qyvoUth9o
Intercepted Russian military communications.— Anon 🏴 (@DeepNetAnon) February 26, 2022
Frequency of 4220 KHz USB. #Ukraine #OSINT pic.twitter.com/DM0zzdMbTF