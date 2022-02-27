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Хакеры Anonymous сломали частоту переговоров оккупантов: теперь на ней звучит гимн Украины

  • 27.02.2022, 9:43
  • 3,608
Хакеры Anonymous сломали частоту переговоров оккупантов: теперь на ней звучит гимн Украины

Российские военные не могут координировать свои действия.

Хакеры Anonymous продолжают мешать российским оккупантам. Теперь они сломали частоту, на которой вели переговоры захватчики, и запустили на ней мелодию гимна Украины, сообщает obozrevatel.com.

Часть записи с этой частоты хакеры опубликовали в Twitter. Гимн заиграл как раз в тот момент, когда оккупанты говорили о "засаде".

"Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться", – сказано в сообщении.

Раньше хакеры также устраивали помехи на частотах российских солдат, чтобы мешать им передавать сообщения. Часть разговоров была перехвачена.

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