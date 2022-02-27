Генштаб Украины рассказал о потерях врага на утро 27 февраля

Генштаб Украины рассказал о потерях врага на утро 27 февраля3
- 27.02.2022, 9:49
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Российские срочники деморализованы, участились случаи дезертирства.
В Генштабе Украины уточнили потери врага, по состоянию на 27 февраля, 6:00:
личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);
самолетов 16 единиц;
вертолетов 18 единиц;
танков – 102;
ББМ разных типов свыше 540 единиц;
ЗРК БУК – 1;
автомобильной техники более 20 единиц.
"Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины", – сообщает Генштаб.
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У россиян положение дел таково:
колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины;
войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются;
личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощена предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние.
"По имеющейся информации имеют место факты дезертирства, отказы военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен", – сообщает Генштаб.
Основная цель противника – блокировать Киев – остается невыполненной. Поэтому они переключились на движение и захват небольших городов, сел и автомобильных дорог.
В то же время Минобороны Украины сообщает:
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